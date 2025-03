Saiba como foram os dias de Fernanda Torres no Brasil após o Oscar

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a intensa campanha de "Ainda Estou Aqui" e a primeira estatueta do Brasil no Oscar, Fernanda Torres voltou ao Brasil como uma verdadeira estrela.

A atriz até conseguiu descansar por alguns dias no interior do Rio de Janeiro, mas assim que voltou a aparecer publicamente, experimentou a "tietagem" dos brasileiros. Veja como têm sido os dias de Fernanda após o retorno ao Brasil:

Assim que voltou ao país, a atriz recusou um convite para aparecer no Desfile das Campeãs, no Rio. "As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há 6 meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho", disse, após um convite do prefeito Eduardo Paes.

Ela descansou por alguns dias no sítio da família, que já foi cenário da série "Amor e Sorte". A propriedade fica em Secretário, distrito de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro. Por lá, ela compartilhou um vídeo em que toma banho de cachoeira e foi tietada ao aparecer em uma loja da região.

A primeira aparição pública da atriz no Brasil foi na estreia de "Vitória", protagonizado por Fernanda Montenegro e dirigido por seu marido, Andrucha Waddington. Ela posou para fotógrafos, cumprimentou os jornalistas, mas não deu entrevistas. Convidados aplaudiram muito mãe e filha e se aglomeraram ao lado das atrizes para pedir fotos e celebrar a estreia antes que elas deixassem a sala de cinema.

Ela também foi à UERJ acompanhar a defesa de mestrado do filho e causou alvoroço entre os alunos. Durante a passagem pela universidade, a atriz tirou fotos e acenou para os fãs. "Mais um dia normal na Uerj. Simplesmente Fernanda Torres", postou uma estudante no X, antigo Twitter.

