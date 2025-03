Kanye West acusa 'máfia Kardashian' de restringir contato com os filhos

© <p>Getty Images</p>

(FOLHAPRESS) - Parece que as brigas públicas entre o rapper Kanye West, 47, e sua ex-mulher, Kim Kardashian, 44, não param. Agora, ele a acusa de fazer parte do que chamou de "máfia Kardashian" que o limitaria no contato com os filhos.

Com Kim, tem North West, 11, Saint, 8, Chicago, 6, e Psalm, 5. Pelo X, escreveu sobre o que o desagrada.

"Sim, eu tenho desavenças com pessoas que congelaram minha conta, tiraram meus filhos de mim e tentaram me colocar na cadeia -e isso não muda", começou.

"Eu não quero apenas 'ver' meus filhos. Eu preciso criá-los. Eu preciso ter o direito de decidir onde eles vão estudar, quem são seus amigos, em que casas dormem, se minhas filhas usam batom e perfume. Todos esses direitos foram tomados de mim pela máfia Kardashian, Hulu e Disney, e pela grande agenda que usa crianças negras selecionadas para servirem de plataforma para influenciar o povo negro", emendou.

Segundo West, não ter contato com os herdeiros é como estar numa prisão. "Apenas ver meus filhos é como visitação. É como se eu estivesse na prisão 'vendo' meus filhos. Eu não me importo se vivo ou morro, se estou preso ou livre, e muito menos com o que essas celebridades de merda têm a dizer", completou.

Segundo o Page Six, Kim Kardashian teria impedido o lançamento de uma música do ex-marido com a filha North que tem a participação de P. Diddy, preso acusado de tráfico sexual e estupro.

