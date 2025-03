Ed Motta critica Maria Bethânia por bronca com músicos em show

© Facebook

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A irritação de Maria Bethânia, 78, com os músicos durante a penúltima apresentação da turnê com o irmão, Caetano Veloso, no sábado (15), no Rio de Janeiro, ainda repercute. O cantor Ed Motta, 53, fez um desabafo ao relembrar uma situação parecida no festival Rock The Mountain, em novembro do ano passado, em Petrópolis, também no Rio, quando se desentendeu com um técnico da equipe em meio ao show. O cantor chegou a ser vaiado por parte do público devido à exposição do funcionário.

Motta não menciona o nome de Maria Bethânia no relato e explica as razões pelas quais acha que as pessoas o perseguem, enquanto aplaudem o comportamento da irmã de Caetano Veloso, 82, no palco. "Presenciei uma famosa cantora da música brasileira enfrentando um problema no palco, algo recorrente na carreira dela. É sabido como ela trata os músicos e os colaboradores", começa.

O intérprete de "Fora da Lei" e "Manuel" reforça que nunca teve problemas com seus músicos e que "o problema infeliz" aconteceu com uma pessoa que estava em período de teste na equipe. "Cometi um erro crasso durante meu concerto. Pelo fato de eu reclamar, tenho pago um preço na minha vida que não para."

Logo em seguida, Motta afirma que se sente perseguido no Brasil: "As pessoas me perseguem. O país... Eu tenho público no mundo inteiro. Poderia me mudar para qualquer lugar, mas não tenho vontade. Quero viver aqui. É absolutamente nojento e covarde o tratamento que me é dirigido", destaca.

Ele também reclama do tratamento que recebe da imprensa brasileira. "As pessoas têm cabeça fraca, se influenciam por tudo. Botam pessoas inocentes na cadeia por influência da imprensa. Então, estou dentro dessa seara, das pessoas perseguidas pela imprensa cultural do Brasil."

Por fim, o cantor, que já havia feito críticas a Raul Seixas em 2022, agora se volta contra Bethânia. "A plateia aplaude: 'Maravilhosa', 'necessária'... Uma pessoa que não sabe tocar nem piano. Não sabe harmonia, não estudou música, nada. Eu sei tocar piano, eu estudei música. Mas, infelizmente, não tenho o respeito necessário no país do feijão e do futebol."