Jenna Ortega conta que roteiristas já estão trabalhando na terceira temporada de 'Wandinha'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2025, a segunda temporada de "Wandinha" ainda não tem data de estreia, mas os fãs já podem esperar mais um ano pela produção. Pelo menos foi o que disse a protagonista da produção, Jenna Ortega.

Em uma recente entrevista, ela adiantou que os envolvidos na série estão desenvolvendo as ideias. "Ainda não recebemos um sinal positivo oficial ou algo assim, mas sei que os roteiristas estão... Com um show como esse, você meio que quer sair na frente do jogo", brincou Jenna durante entrevista ao Collider.

Ela também adiantou informações sobre o segundo ano da produção, criada por Alfred Gough e Miles Millar. "Ainda estamos na edição. Eu estava fazendo ADR ('Automated Dialogue Replacement', quando atores regravam as falas em um estúdio após as filmagens originais) há duas semanas", destacou.

Jenna ainda afirmou que a segunda temporada será muito maior em relação à primeira de "Wandinha": "Visualmente, posso dizer que tivemos uma das maiores diversões. É loucura falar sobre uma cena como essa, mas há um momento em que Pugsley (Isaac Ordonez) revira os olhos com uma engenhoca em volta da cabeça -é tudo o que posso dizer- e isso me lembra muito Nascido Para Matar. É insano. Tão bizarro."

Ela então concluiu: "São muitas cenas e quadros, e há um episódio inteiro baseado em slashers, com várias referências ao terror. Sentimos que poderíamos criar sequências maiores e mais elaboradas, o que é muito legal neste segundo ano."