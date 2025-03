Paulo Vieira grava os últimos episódios da nova temporada de 'Avisa Lá Que Eu Vou' no Sul

© <p>Globo/Divulgação</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Enquanto aguarda o anúncio da estreia da série "Pablo e Luisão" no Globoplay, Paulo Vieira, 32, já sabe quando começa a terceira temporada de "Avisa Lá Que Eu Vou" no GNT: 10 de junho. O apresentador, que continua na estrada gravando os últimos episódios da atração no Sul do Brasil, comemorou a informação divulgada nesta segunda-feira (17) pelo canal.

A terceira temporada de "Avisa Lá Que Eu Vou" contará com dez destinos, sendo nove cidades pelo Brasil, além de uma visita aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, incluindo um mergulho nas cidades cenográficas da maior fábrica de entretenimento do país.

Entre os lugares confirmados estão: Monte Belo do Sul e Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul; Cametá, no Pará; Serra Talhada, em Pernambuco; Ilha de Itaparica, na Bahia; Cidade de Goiás, em Goiás; Lagoa da Prata, em Minas Gerais; Aracaju, em Sergipe, e Campos do Jordão e Paranapiacaba, em São Paulo.

Além de estrear em 10 de junho no GNT, o programa comandado por Paulo Vieira vai estar também disponível no Globoplay. No dia seguinte, a atração chega à Globo

