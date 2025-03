Gisele Bündchen e Joaquim Valente fazem 1º passeio em família com o filho

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen, 44, e Joaquim Valente, 37, foram vistos caminhando em família, acompanhados do primeiro filho do casal.

Um mês após o nascimento do herdeiro, a família foi vista caminhando juntos pela vizinhança. De acordo com a People, a modelo teria dado o nome de River para o terceiro filho.

Usando um boné e óculos escuros, a brasileira empurrou o carrinho com o recém-nascido, enquanto Joaquim estava acompanhado do cachorro do casal. Os dois ainda foram vistos trocando carinhos, como beijos e abraços, durante o passeio.

Gisele já é mãe de dois filhos, frutos do casamento com Tom Brady. Ela é mãe de Benjamin, 14, e Vivian, 11. O bebê que acaba de nascer é o primeiro filho de Joaquim.

A modelo confirmou o namoro com Joaquim em março do ano passado. "Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É algo muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse, em entrevista ao New York Times.

Eles estariam namorando desde junho de 2023. Segundo a revista People, Gisele e Joaquim inicialmente quiseram "ir devagar" mantendo o romance em segredo.

