'Era menina do interior', diz Monsueto, do Tchakabum, sobre Gracyanne Barbosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa contou que resolveu entrar no BBB 25 para mostrar "as diferentes versões de si mesma" aos seus fãs. Durante o programa, fatos como sua formação em direito na UFRJ e seu passado cheio de privações vieram à tona. Monsueto Menezes, vocalista do Tchakabum, tem mais alguns para compartilhar.

Prestes a casar com a empresária Suellen Rosado, ele falou com a reportagem sobre sua ex-namorada. Monsueto, também conhecido com Nem, namorou Gracyanne durante alguns dos anos em que ela foi dançarina do grupo, de 1998 a 2008.

Ele e o irmão, Marcelo, conheceram Gracyanne na academia Radar, em Copacabana, em que os três malhavam. "Ela dormia no hostel e malhava nessa academia. E trabalhava numa boate à noite", conta ele.

O grupo estava se formando e já tinha uma dançarina, que decidiu sair da empreitada. Os irmãos, ao verem Gracyanne na academia, a chamaram para participar do Tchakabum. "Pô, mas eu nem sei dançar", disse ela, na hora. Mas topou.

"Ela já tinha um corpo que chamava a atenção. Abdômen definido, já tinha a bunda empinada. Quando ela entrou na televisão, o pessoal falou: 'Caramba!'", conta ele.

O Tchakabum foi um sucesso, principalmente depois que Kleber Bambam cantou e dançou "Onda Onda" no BBB 2. Com o tempo, o vocalista e a dançarina foram se aproximando, como amigos, e acabaram tendo um relacionamento amoroso. Nada muito sério, segundo ele. "A gente só ficava. Nunca namorou".

Monsueto conta também que conquistou Gracyanne porque a maioria dos homens não sabia como tratá-la: "Ela era menina do interior. Assustada. A galera só queria pegar, pensando que era uma mulher acostumada a sair. E não, ela era menina do interior". "Ela ficava fugindo", completou.

A relação durou cerca de três anos e acabou quando ela ainda dançava com o grupo. "Foi tranquilo, porque a gente não tinha esse amor, tipo, incondicional um pelo outro. A gente era amigão que ficou junto", diz. Alguns anos depois, ela conheceu Belo, com quem namorou por 16 anos.

Ele termina com uma última história sobre a musa fitness, desde sempre viciada em ovos. Aconteceu quando o grupo foi andar de avião pela primeira vez. "Ela gostava de fazer dieta, não comia outra coisa. Aí, todo mundo no avião, o que ela fez? Abriu um pote de ovo dentro do avião fechado, imagina?", conta, rindo.

"Ficou com um cheiro de ovo no avião... Eu acho que era o ovo que ela já tinha guardado desde cedo. Quando ela abriu, as pessoas já foram reclamando para o comissário, que não podia fazer nada. Fedor de ovo... Esse dia foi todo mundo rindo dentro do avião com o cheiro de ovo cozido".

