'Incentivar mulheres', diz Xuxa sobre implante capilar para lidar com queda de cabelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Incomodada com as entradas na cabeça ocasionadas pela queda de cabelo, Xuxa resolveu fazer um implante capilar. A "rainha dos baixinhos" é uma das famosas que sofrem com alopecia, condição que resulta em poucos fios.

"Tirei cabelinhos da parte de trás da cabeça e coloquei aqui em cima, na rodelinha, e na frente, nas entradas. Daqui a três meses, esses fios devem cair e vão nascer outros no lugar", afirmou.

Em participação no programa Casa de Verão, de Eliana, exibido no globoplay, a apresentadora disse já ter tido vontade de raspar a cabeça, mas afirmou que as pessoas se assustariam. Na entrevista ao jornal Extra, Xuxa disse querer incentivar outras mulheres com alopecia feminina.

"Daqui a três meses, esses fios devem cair e vão nascer outros no lugar. Só queria ter um cabelinho legal, que não ficasse aparecendo as falhas. Estou nesse processo, inclusive para incentivar outras mulheres com alopecia. Homens costumam recorrer ao implante, a gente não."

Quando falou sobre a condição, ela relatou que a mãe também tinha pouco cabelo e ficou careca, e disse estar cansada de tomar medicamentos

"Queria parar com esse negócio, tomo remédio para não cair, passo remédio. Mas não vai ter jeito, vou ficar carequinha."

