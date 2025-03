Linn da Quebrada recebe apoio de famosos após internação

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosos se manifestaram nas redes sociais em apoio à atriz e cantora Linn da Quebrada, 34, que foi internada para cuidar da saúde após um agravamento do quadro de depressão. A artista, que integra o elenco do filme "Vitória", protagonizado por Fernanda Montenegro, também se afastou da internet e cancelou um show em São Paulo no último fim de semana.

A assessoria de Linn confirmou a internação e ressaltou que ela está recebendo acompanhamento profissional e suporte da família e amigos. "Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de médicos especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento", informou o comunicado.

Nas redes sociais, artistas como Fernanda Paes Leme e Majur se manifestaram com mensagens de apoio. "Que Lina fique bem, toda força para ela se recuperar e seguir brilhando!", escreveu Paes.

A cantora Pepita criticou o tratamento que a situação recebeu na internet. "A podridão humana transforma vulnerabilidade em espetáculo por alguns likes, mas nada apaga a grandeza de Linn da Quebrada. Sua história, sua arte e sua força vão muito além desse momento. Que ela renasça ainda mais forte, cercada de amor e respeito."

Majur, artista e compositora, publicou uma sequência de fotos no Instagram e reforçou o apoio à amiga. "Saúde, meu amor! Tudo passa e tudo se renova! Nada é definitivo a menos que escolhamos. Eu escolho te amar em todas as circunstâncias. Fica bem, se cuida! Muita força, Lina. Te amo! Tô contigo em todos os recomeços."

A cantora Danny Bond destacou a importância de Linn. " Uma pessoa extremamente importante para nossa comunidade e merece todo o nosso apoio e, sobretudo, respeito. Tenha certeza de que isso tudo vai passar!", escreveu.

Já a influenciadora Giovanna Heliodoro, conhecida como Transpreta, pediu que o público valorizasse o trabalho da artista. "Ao invés de compartilhar desinformação e transfobia disfarçada de opinião, vocês deviam era divulgar o trabalho da Linn no cinema com o filme 'Vitória'. Nesse momento, o que importa é acolher e emanar boas energias para ela, assim como ela sempre nos presenteou através de sua arte"

A deputada Erika Hilton também se pronunciou sobre o caso, chamando atenção para os desafios enfrentados pela comunidade trans. "Precisamos lembrar que essa dignidade já nos é negada cotidianamente, levando-nos ao adoecimento, e o abuso de substâncias é um fantasma sempre à nossa espreita".

