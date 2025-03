Ryan Reynolds pede para ser retirado do processo de Baldoni

© Getty

O polêmico caso entre Blake Lively e Justin Baldoni ganha agora um novo desdobramento. Isso porque Ryan Reynolds, marido da atriz, entrou com um pedido na Justiça para ser retirado do processo.

De acordo com o site TMZ, que teve acesso aos documentos apresentados pelo ator, Ryan nega todas as acusações feitas por Baldoni contra ele.

E quais são essas acusações? No processo movido por Justin contra o casal, ele alega que Reynolds o chamou de "predador" e fez piadas sobre ele por meio do personagem Nicepool no filme Deadpool & Wolverine, estrelado pelo marido de Blake.

Ryan Reynolds argumenta que essas acusações não "terão validade em tribunal", pois chamar alguém de "predador" seria uma opinião protegida constitucionalmente.

Sobre a segunda alegação, Reynolds afirma que Baldoni apenas teve os "sentimentos feridos" e que a acusação "nem sequer está vinculada a qualquer reivindicação legal".

O ator também declarou que Baldoni está tentando constrangê-lo por defender sua esposa.

Vale lembrar que Blake Lively entrou com uma ação contra o colega de elenco de Isto Acaba Aqui, acusando-o de assédio sexual e campanha de difamação. Em resposta, Baldoni processou a atriz e o marido, pedindo uma indenização de 388 milhões de euros por extorsão e difamação.



