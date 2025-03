Quem irá receber a herança de Gene Hackman e Betsy Arakawa? Entenda

© Getty Images

Após a morte do ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, começaram as discussões sobre a divisão da herança. O advogado especializado em direito de família, David A. Esquibias, esclareceu à revista People que tudo depende da ordem em que cada um faleceu.

No caso, Betsy teria falecido uma semana antes de Hackman, o que pode influenciar diretamente o destino do patrimônio do ator. Segundo a Entertainment Weekly, os três filhos de Gene Hackman estão mencionados no testamento, mas o ator havia nomeado Betsy como sua única sucessora.

"É muito comum que o testamento de [Betsy] destine tudo para um fundo fiduciário. E, de fato, o testamento dela transfere todo o patrimônio para o Gene Hackman Living Trust, enquanto o testamento dele a nomeia como administradora desse fundo", explicou Esquibias.

Ele acrescentou que, em casos como esse, a ordem do falecimento é fundamental. "Como Betsy morreu primeiro, seu patrimônio foi transferido para o Gene Hackman Living Trust. Hackman viveu mais uma semana, então, teoricamente, herdou os bens da esposa. Assim que ele faleceu, a administração do fundo passou para os beneficiários nomeados por ele", detalhou o advogado.

Gene e Betsy haviam se nomeado mutuamente como representantes de seus bens ao assinarem os testamentos em junho de 2005. No entanto, como os documentos completos ainda não foram divulgados, não há informações públicas sobre quem serão os beneficiários finais do patrimônio do ator.

