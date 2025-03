Sasha e João Lucas contam o que rolou no aniversário de João Guilherme

© Reprodução- Instagram

Sasha Meneghel, de 26 anos, e João Lucas, de 25, esclareceram os rumores que surgiram em torno do aniversário de João Guilherme, realizado na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. A repercussão sobre a festa começou antes mesmo do término do relacionamento de João Guilherme e Bruna Marquezine, mas se intensificou ainda mais após o casal anunciar a separação.

Durante participação no podcast Poddelas, Sasha e João Lucas foram questionados sobre o que teria acontecido no evento para gerar tanta especulação. João Lucas foi direto ao negar qualquer polêmica. “Nada! O Leonardo estava lá servindo churrasco, sentado, cantando… Não aconteceu absolutamente nada”, garantiu.

A movimentação em torno da festa começou quando rumores indicaram que a presença de Bruna Marquezine no evento não teria sido bem recebida por algumas marcas com as quais a atriz mantém parceria. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, um relatório de Business Intelligence (BI), supostamente encomendado pela equipe de marketing da atriz, apontou um possível impacto negativo na sua imagem após a ida à fazenda.

Ainda de acordo com a colunista, esse relatório pode ter influenciado diretamente na decisão de Bruna de encerrar o relacionamento com João Guilherme. No entanto, nem a atriz nem sua equipe se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

Diante das especulações, Sasha e João Lucas ironizaram a quantidade de boatos que surgem no meio artístico. "Eu vou gastar minha energia indo desmentir tudo o que falam? Não. Muita gente nem desmente e, no final, a mentira acaba virando verdade", disse João Lucas, relembrando até o antigo rumor de que sua sogra, Xuxa Meneghel, teria um pacto com o diabo.

Sasha também debochou das teorias que surgiram após o evento. "Nosso meio gera fofoca o tempo todo… isso é a cara do Brasil", comentou, mostrando que não dá importância para os rumores envolvendo o casal e a festa na fazenda.

Leia Também: Bruna Marquezine estreia no Oscar e brilha na after party; veja fotos