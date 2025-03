Atriz de "American Pie" é presa nos EUA ao tentar regularizar visto

© Facebook

A atriz canadense Jasmine Mooney, conhecida por sua participação no filme American Pie: O Livro do Amor, viveu momentos de tensão nos Estados Unidos ao ser detida por 12 dias após tentar regularizar seu visto de trabalho. O episódio ocorreu na cidade de San Ysidro, na Califórnia, na fronteira com o México.

Em entrevista ao The New York Times, Jasmine revelou que havia recebido uma oferta de emprego na área de marketing em uma start-up do setor de saúde e bem-estar. De acordo com a atriz, seu visto já havia sido concedido anteriormente, permitindo que profissionais do Canadá e do México trabalhassem temporariamente nos Estados Unidos. No entanto, ao desembarcar no país, um agente de imigração revogou seu documento, alegando irregularidades relacionadas a uma antiga empresa em que ela havia trabalhado.

Buscando solucionar a situação, Jasmine decidiu comparecer ao escritório de imigração na fronteira com o México para apresentar a documentação necessária. No entanto, o que deveria ser um procedimento administrativo se transformou em um pesadelo: ao invés de obter a regularização, ela foi presa pelos agentes de imigração.

A atriz passou as primeiras horas de sua detenção em uma cela apertada dentro do próprio escritório da alfândega, recebendo apenas um colchonete e uma manta térmica de plástico reflexivo. Pouco depois, foi algemada, vestida com um macacão laranja e transferida para um centro de detenção de imigrantes.

“Foi nesse momento que percebi que estavam me levando para uma prisão de verdade”, relatou a atriz.

Após seis dias detida, Jasmine foi enviada para outro centro de imigração em um estado vizinho. Lá, passou por um interrogatório sobre possíveis abusos sexuais e foi obrigada a realizar um teste de gravidez.

Na última sexta-feira (14), ela foi levada a um aeroporto em San Diego e deportada para o Canadá. Além disso, foi proibida de retornar aos Estados Unidos pelos próximos cinco anos, decisão contra a qual pretende recorrer.

“Eu amo os Estados Unidos, amo meus amigos de lá. Amo a vida que estava construindo e as oportunidades que encontrei”, lamentou a atriz.

Leia Também: Sasha e João Lucas contam o que rolou no aniversário de João Guilherme