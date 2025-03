Neymar e Bruna Biancardi reaparecem juntos após nova acusação de traição

© Reprodução- Instagram

Neymar e Bruna Biancardi fizeram a primeira aparição pública juntos após a recente polêmica de traição. O casal, que espera a segunda filha, Mel, foi visto em um dia de praia com a primogênita Mavie, de 1 ano.

Além do passeio em família, Neymar compartilhou vídeos de Mavie ativa durante a madrugada, levando o casal a dar um passeio de carro para acalmá-la.

A aparição do casal acontece em meio a alegações de traição por parte de Neymar. Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, afirmou ter se relacionado sexualmente com o jogador em uma festa em Araçoiaba da Serra, São Paulo. A modelo também criticou a organização do evento, que seria exclusivo para homens e garotas de programa.

Any relatou que o convite para a festa veio através de um "assessor" que selecionava as modelos. Ela afirmou ter sido paga R$ 20 mil para entreter Neymar e seus amigos, e que teve relações sexuais com o jogador e outra mulher. A assessoria de Neymar nega a presença do jogador na festa.

Any também pediu para que não a comparassem com Bruna Biancardi, afirmando que não quer "roubar" o jogador da influenciadora. "Eu apenas fui lá fazer meu trabalho, sou solteira, não devo nada pra ninguém, não sou casada. Parem de me atacar, de fazer comparações que não existem, por favor", disse Any.

