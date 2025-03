Gal Gadot sobre erro em diagnóstico médico: 'Não estaria aqui'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gal Gadot, 39, disse que perdeu a visão e audição por causa de um coágulo no cérebro descoberto durante sua quarta gravidez.

Ela teve problemas de saúde quando estava no oitavo mês da gestação. "Eu tive dores de cabeça enormes que me derrubaram completamente. Eu estava na cama e não conseguia ouvir ou ver nada", disse durante participação no 'The Drew Barrymore Show'.

A princípio, os médicos disseram que era apenas uma enxaqueca forte. Após ressonância magnética, ela foi internada às pressas, devido a um coágulo no cérebro. "Se eu tivesse passado por um parto natural, eu não estaria aqui. Pela primeira vez, compreendi o que significa ter medo de morrer. E, novamente, se eu soubesse, eles poderiam apenas ter me colocado em anticoagulantes e pronto".

Gal é mãe de Alma, 13, Maya, 7, Daniella, 3, e Ori, 1. As quatro são frutos do relacionamento da atriz com o empresário Jaron Varsano.