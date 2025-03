Gal Gadot revela coágulo durante gravidez: "Perdi a visão e a audição"

© <p>Getty Images</p>

Gal Gadot, 39, revelou ter perdido temporariamente a visão e audição devido a um coágulo no cérebro durante sua quarta gravidez. A atriz enfrentou complicações de saúde no oitavo mês de gestação, sofrendo com "dores de cabeça enormes" que a deixaram "na cama, sem conseguir ouvir ou ver nada", conforme relatou no programa "The Drew Barrymore Show".

Inicialmente, os médicos diagnosticaram uma forte enxaqueca, mas uma ressonância magnética revelou o coágulo, exigindo internação urgente. Gal Gadot expressou o medo de morrer e lamentou a falta de um diagnóstico anterior, que poderia ter evitado a situação com anticoagulantes.

Mãe de quatro filhas, Alma (13), Maya (7), Daniella (3) e Ori (1), frutos de seu casamento com o empresário Jaron Varsano, a atriz destacou a gravidade do ocorrido, afirmando que não teria sobrevivido a um parto natural.

"Se eu tivesse passado por um parto natural, eu não estaria aqui. Pela primeira vez, compreendi o que significa ter medo de morrer. E, novamente, se eu soubesse, eles poderiam apenas ter me colocado em anticoagulantes e pronto".

