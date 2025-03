Gene Hackman: polícia muda datas da investigação após novos dados

© Getty Images

A morte do ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, segue cercada de mistério após a polícia decidir revisar a linha do tempo da investigação. A reviravolta veio depois que o médico Josiah Child revelou que Betsy teria ligado para sua clínica um dia após a data inicialmente apontada como seu falecimento.

De acordo com a investigação inicial, Betsy teria morrido em 11 de fevereiro. No entanto, registros telefônicos confirmam que no dia 12, ela fez três ligações para a clínica Cloudberry Health, em Santa Fé, Novo México. O próprio Gabinete do Xerife de Santa Fé validou essas informações.

Causa da morte levanta dúvidas

Segundo o médico, Betsy entrou em contato para relatar um quadro de congestão, mas não mencionou dificuldades respiratórias, falta de ar ou dores no peito. Isso contradiz a versão oficial da causa de sua morte, atribuída ao hantavírus, uma infecção respiratória grave.

O casal foi encontrado sem vida em sua residência no dia 26 de fevereiro. Betsy, de 65 anos, foi achada no banheiro, enquanto Hackman, de 94 anos, teria falecido uma semana depois, em 18 de fevereiro, por insuficiência cardíaca associada ao Alzheimer.

Com as novas informações, a polícia investiga se houve erro na linha do tempo do falecimento ou se há outros fatores não esclarecidos na morte do casal.

