Gracyanne Barbosa explica porque chamou Belo de mentiroso em documentário

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa participou do "Mais Você" nesta quarta-feira após ter sido eliminada do BBB 25. Entre os assuntos tratados, ela falou sobre sua relação com Belo.

Questionada sobre o cantor, com quem teve um relacionamento de 16 anos, ela explicou porque o elogiou durante o reality. "Eu me senti muito mudada, muito amparada. Ele me ensinou muitas coisas que mudaram a minha percepção e o valor que eu dou para o cuidado".

Gracy disse que aprendeu não só coisas de relacionamento. A musa contou que Belo foi quem ensinou ela a falar mais "eu te amo" para as pessoas, e que tudo o que ele canta em suas músicas reflete a personalidade romântica do cantor. "O Belo é um homem extremamente romântico, carinhoso".

No entanto, durante o documentário sobre a vida de Belo, Gracyanne o chamou de mentiroso. Ela explicou para Ana Maria Braga os motivos.

"Eram mentiras bobas, mentiras pra se botar num lugar de ser uma pessoa perfeita, que a gente sabe que não existe. Acho que o Belo tem um pouco de dificuldade em separar o Belo artista, que todo mundo enaltece pra pessoa que tem falhas. Hoje ele quer mostrar que ele é um super-herói, e não é possível... Então o Belo, ele mente", disse Gracyanne Barbosa sobre Belo.

Leia Também: Gal Gadot sobre erro em diagnóstico médico: 'Não estaria aqui'