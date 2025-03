Fazenda de 'Renascer' está à venda por R$ 1,8 milhão

© Reprodução / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um casarão histórico que serviu como cenário no remake de "Renascer" (2024), da Globo, está à venda na internet. Conhecida como Fazenda Cabuçu, a propriedade do século XVIII é descrita no anúncio como tendo 51 hectares, um imóvel de 1.300 metros quadrados e uma área total de 510 mil metros quadrados. O preço inicial era de R$ 2,6 milhões, mas os proprietários reduziram para R$ 1,8 milhão.

Localizado em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, o casarão conta com 11 quartos, uma suíte, três salas, duas cozinhas e dois banheiros. Já a área externa dispõe de uma piscina, um campo de futebol, um lago, duas represas nos arredores e espaços para animais.

A fazenda serviu de cenário para o vilão coronel Egídio, interpretado por Vladimir Brichta, na novela escrita em 1993 por Benedito Ruy Barbosa e adaptada pelo neto Bruno Luperi.

A propriedade também foi usada nas gravações da série "Carga Pesada", exibida originalmente de maio de 1979 a janeiro de 1981, com Antonio Fagundes e Stênio Garcia. Depois de 22 anos, a produção ganhou uma nova versão com os mesmos atores e permaneceu no ar até 2007.