Astros de Hollywood enviam carta aberta a Trump pedindo proteção contra IA

© Getty Images

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Centenas de astros de Hollywood enviaram uma carta aberta ao presidente Donald Trump, 78, pedindo proteção ao cinema, TV e música contra os avanços da inteligência artificial.

O documento foi entregue na semana passada ao departamento de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca. Seu texto chama a atenção para a importância da indústria do entretenimento norte-americana, enquanto geradora de mais de 2,3 milhões de empregos, e entende a exploração das "indústrias criativas e de conhecimento dos Estados Unidos" como uma ameaça à "economia mais vibrante do mundo", que oferece "uma base para a influência democrática dos Estados Unidos e de 'soft power' no exterior".

O documento conta com a adesão de 400 artistas e diretores, como Ben Stiller, Mark Ruffalo e Paul McCartney. Também são signatários da causa os atores Guillermo del Toro, Cynthia Erivo, Cate Blanchett, Phoebe Waller-Bridge, Paul Simon, Aubrey Plaza, Ayo Edebiri, Joseph Gordon-Levitt, Lily Gladstone, Sam Mendes, Janelle Monáe, Maggie Gylenhall e Michaela Coel, entre outros.

Trata-se de uma resposta ao decreto pró-IA assinado em janeiro por Trump. O presidente norte-americano se comprometeu, por meio da medida em questão, a eliminar o "controle governamental desnecessário" da inteligência artificial, promovendo "o domínio global da IA dos Estados Unidos". O objetivo seria favorecer o mercado próprio no segmento, evitando que os EUA sejam ultrapassados pelas concorrentes chinesas.