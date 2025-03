Christina Applegate foi internada mais de 30 vezes após diagnóstico de esclerose múltipla

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Christina Applegate recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla em 2021 e, nos últimos três anos, já foi internada mais de 30 vezes por causa dos sintomas da doença. Além de fortes dores pelo corpo, ela sente um mal-estar constante que atrapalha sua rotina.

Em entrevista recente ao podcast MeSsy, ela detalhou os sintomas: "Tenho vômito e diarreia. Muitas vezes, tudo ao mesmo tempo. Os médicos fizeram exames, submeteram meu corpo a tanta radiação em tomografias e só agora sei o que está acontecendo", começou Applegate. "A esclerose múltipla pode causar a desaceleração dos órgãos do corpo, fazendo com que eles não funcionem mais normalmente."

Christina Applegate explicou que chama essa necessidade urgente e simultânea de ir ao banheiro de "clube da luta" dentro do próprio corpo. "Ainda tenho que lidar com dificuldade de mobilidade, fadiga e incontinência intestinal", lamentou a atriz. Ela também alertou sobre a importância de consultar um médico e prestar atenção a qualquer problema de saúde.

A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune, em que as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, causando lesões no cérebro e na medula. Os principais sintomas incluem fadiga extrema, desequilíbrio e cãibras musculares. Alguns pacientes podem apresentar também problemas de memória, dormência, visão embaçada e dificuldade para controlar a micção. Não há cura para a doença, mas existem tratamentos.

