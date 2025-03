Datena elogia desistência de Gusttavo Lima da política e desabafa

© Divulgação / Band - Renato Pizzutto

(FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena elogiou Gusttavo Lima por ter decidido desistir de ser candidato à Presidência da República na eleição de 2026. Candidato pelo PSDB e derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano passado, o jornalista comentou que o cantor agiu corretamente ao não entrar agora para a política e desabafou: "Era campeão mundial de desistência de entrar na política. Eu falava que ia, mas não ia. Resolvi entrar só dessa última vez e me ferrei grandão."

O âncora do programa Tá na Hora, do SBT, continuou comentando a desistência do sertanejo da corrida presidencial. "O Gusttavo Lima fez a melhor coisa da vida dele. Deixa a política para os políticos. Que eles fiquem com a política, façam bom proveito e que um dia se tornem políticos à altura do povo brasileiro".

Ele também deu sua opinião sobre pessoas que não são da política e entram pela primeira vez para concorrer a um cargo público: "Dificilmente o povo brasileiro tem confiança para colocar na política alguém que não seja político, com raríssimas exceções. Então, tem que participar de uma, duas, três, quatro eleições para o cara acostumar e votarem nele."

Questionado se o sertanejo seria um bom presidente, o apresentador foi direto: "O Gusttavo Lima seria um bom presidente? Acho que, como cantor, ele é maravilhoso, e como presidente não chegaria nem perto de como cantor", destacou Datena.

Ele ainda falou sobre sua própria experiência no meio: "Pelo meu desempenho na política, nos debates, achei que ia arrebentar. Ainda bem que não fui eleito, porque eu seria engolido pelo sistema que está aí. Então, que o Gusttavo Lima continue sendo esse cantor brilhante e com fãs pelo Brasil ", disse Datena, que terminou em quinto lugar na eleição para a Prefeitura de São Paulo, com 2% dos votos válidos.

O apresentador também ficou marcado na eleição pela cadeirada que deu em Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura para a Prefeitura de São Paulo. O incidente aconteceu após uma sequência de discussões entre os dois, quando Marçal provocou o apresentador ao resgatar uma denúncia de assédio sexual contra Datena. O jornalista rebateu, dizendo que o caso ocorreu em 2019, nunca foi confirmado pela polícia e acabou arquivado pela Justiça.

Leia Também: Gene Hackman e esposa: investigação revela três ligações antes das mortes