Em rara aparição, Bruce Willis é visto dançando com Demi Moore em anivers

Em uma homenagem emocionante ao aniversário de 70 anos de Bruce Willis, o ator foi visto em um vídeo dançando ao lado de sua ex-mulher, a atriz Demi Moore. A publicação, feita pela filha mais velha do casal, Rumer Willis, nesta quarta-feira (19), emocionou os fãs do ator.

Diagnosticado com demência frontotemporal em 2022, Willis tem se mantido afastado dos holofotes, fazendo poucas aparições públicas. "Para o Rei... Te amo, papai. Feliz aniversário", escreveu Rumer na legenda do vídeo.

A doença de Willis causa alterações de comportamento e personalidade, incluindo desinibição, falta de empatia, impulsividade e ações obsessivas.

Casados entre 1987 e 2000, Moore e Willis tiveram três filhas e mantêm uma relação amigável. "Nós sempre seremos família, só que de maneiras diferentes", disse Moore à Variety. "Eu espero que isso encoraje as pessoas a ver que existem maneiras diferentes de fazer as coisas. Existe uma vida após o divórcio. Existe como adotar a coparentalidade com amor", acrescentou.

