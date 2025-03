Gene Hackman e esposa: investigação revela três ligações antes das mortes

© Getty Images

Gene Hackman e Betsy Arakawa, casados desde 1991, foram encontrados mortos em sua casa em fevereiro, em Santa Fe, Novo México, nos Estados Unidos. Segundo o site Metro, as investigações revelaram que a mulher do astro de Hollywood realizou três ligações para um centro médico antes de morrer.

A descoberta das autoridades aponta que Arakawa tentou pedir ajuda, na manhã do dia 12 de fevereiro, mas não conseguiu. "Agora podemos confirmar que o telefone da Sra. Hackman foi utilizado na manhã de 12 de fevereiro para ligar para um centro médico em Santa Fe, o Cloudberry Health. No total, três chamadas foram feitas, todas para o centro médico", afirmou o Gabinete do Xerife de Santa Fe em um comunicado.

A pianista morreu devido à síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença rara que pode infectar humanos pelo contato com roedores contaminados, segundo o escritório do investigador médico do Novo México. Seu corpo foi encontrado no chão do banheiro da casa do casal. "Naquela tarde, uma chamada recebida do mesmo hospital apareceu como uma ligação perdida no telefone da Sra. Hackman."

Duas chamadas teriam sido retornadas, mas não foram atendidas pela mulher do ator. Ela ainda teria cancelado uma consulta médica dias antes de morrer devido à saúde debilitada de Hackman.

O ator, de 95 anos, provavelmente morreu vários dias depois de Arakawa, em 18 de fevereiro, quando seu marca-passo registrou seu último batimento cardíaco, de acordo com as autoridades. O ator vencedor do Oscar morreu de complicações relacionadas a doenças cardiovasculares e sofria de Alzheimer avançado, que, segundo as autoridades, foi "um fator significativo" para sua morte.

O casal tinha três cachorros: Zinna, Nikita e Bear. Zinna, uma mistura de Australian Kelpie, foi encontrada morta em uma casinha no banheiro onde Arakawa foi descoberta. No entanto, os dois cães sobreviventes do casal foram adotados e receberam novos lares. A Divisão de Controle de Animais do Condado de Santa Fe trabalhou junto com a família para garantir a segurança dos cães.

