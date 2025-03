Fernanda Montenegro agradece brasileiros após filme 'Vitória' liderar bilheteria

© AgNews

(FOLHAPRESS) - Em uma semana em cartaz, o mais novo filme estrelado por Fernanda Montenegro liderou as bilheterias brasileiras. Desde a estreia, na última quinta (13), "Vitória" foi visto por mais de 218 mil pessoas.

"É uma personagem real que soube aguentar o pior da vida de uma forma estoica. Resultado de uma existência não atendida no seu mais necessário socorro", afirmou ela em vídeo publicado no Instagram no qual agradece a presença dos espectadores nas salas de cinema.

Na produção, a veterana de 95 anos interpreta Dona Nina, que se alia a um jornalista para denunciar uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos no bairro onde vive. Como prova, ela começa a filmar ações e encontros da janela de casa.

Montenegro ressaltou a denúncia social retratada nas telas e disse que o momento é especial para o cinema brasileiro. "Ainda Estou Aqui", estrelado por Fernanda Torres, ganhou o primeiro Oscar do país, na categoria melhor filme internacional.

"A essa altura da vida me coube fazer essa personagem. Estou muito agradecida ao acaso, ou a Deus, ou aos deuses. As plateias têm estado lotadas com tanta presença de público, brasileiros. Por mais que eu fale, eu não dou conta da minha emoção. Muito obrigada. Um beijo grande."

