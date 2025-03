Fernanda Montenegro cobra indenização de vizinho por obra irregular

© Tv Globo / Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro, 95, deu mais um passo na disputa judicial que travou contra um vizinho por danos causados em seu apartamento. Após vencer a ação e garantir uma sentença favorável, a atriz agora cobra o pagamento da indenização determinada pela Justiça.

O F5 teve acesso ao documento, que corre na 15ª Vara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). De acordo com o processo, o caso começou após um vizinho realizar obras em seu apartamento, no bairro de Ipanema, zona sul do Rio. Segundo Fernanda, as reformas do outro morador causaram infiltrações em seu imóvel, conforme informou a coluna Outro Canal em outubro de 2023 .

A atriz afirma ainda que as intervenções estruturais foram feitas sem autorização do condomínio e resultaram em danos à sua residência. Além dela, outra moradora do prédio também processou o responsável e obteve decisão favorável na Justiça.

A defesa de Fernanda alega que um closet recém reformado foi bastante danificado pela infiltração, e a casa sofreu uma infestação de cupins.

No último dia 6, o caso chegou à fase de cumprimento de sentença, etapa em que o réu deve quitar os valores estipulados pelo juiz. Com a decisão definitiva, Sandro Fernandes Chaim, o vizinho responsável pelas reformas, pode ser obrigado a pagar as indenizações com valores já corrigidos.

Pelo que foi determinado em primeira instância, a artista deve receber R$ 2,8 mil por danos materiais e R$ 3 mil por danos morais. No entanto, com os juros acumulados desde o inicio da ação, o valor atualizado para a atriz gira em torno de R$ 7 mil. Somando as indenizações devidas à outra vizinha e os custos judiciais, o total que Chaim deverá desembolsar pode ultrapassar R$ 22 mil.

No dia seguinte à cobrança feita pela atriz, o réu anexou ao processo um laudo técnico elaborado por um engenheiro. No documento, ele busca comprovar que já tomou as providências necessárias para corrigir os problemas estruturais que atingiram o imóvel da artista e da outra moradora.

Mesmo com essa tentativa de contestação, a decisão já transitou em julgado, o que significa que não cabem mais recursos. Resta agora a Fernanda Montenegro e sua vizinha aguardar o pagamento das indenizações para encerrar o caso.

Leia Também: Fernanda Montenegro agradece brasileiros após filme 'Vitória' liderar bilheteria