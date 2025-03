Ellen Pompeo diz ter brigado por diferença salarial em 'Grey's Anatomy'

© <p>NL Beeld</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das principais estrelas de "Grey's Anatomy" da ABC, Ellen Pompeo, 55, enfrentou um problema nos bastidores que atinge muitas mulheres no mercado do entretenimento: a diferença salarial em relação aos atores. Em uma entrevista recente, ela contou sobre a disputa interna que travou com a direção da produção a respeito dos ganhos do colega de elenco, Patrick Dempsey, 59.

Ela concordou que Dempsey era o nome de maior visibilidade no início da série, lançada em 2005, mas lamentou a falta de valorização do seu protagonismo. "Ele realmente era uma estrela maior do que eu naquela época. Ninguém sabia quem eu era. Todo mundo sabia quem ele era e, por isso, merecia aquele dinheiro. Só que, sendo eu a homônima também de 'Grey's Anatomy'', merecia o mesmo salário", disse ao podcast Call Her Daddy.

Ellen ainda frisou que nunca questionou o valor do trabalho do parceiro de cena, mas, aos poucos, foi se envolvendo na briga por salários mais justos para as atrizes. "Senti a necessidade de representar outras figuras femininas no mercado de trabalho", explicou.

Por fim, ela concluiu: "Vejo exatamente o quanto 'Grey's Anatomy' rende para a ABC/Disney. Eu consigo ver o número. É meu rosto, é minha voz. Eu trabalhei muito promovendo a série em todo o mundo nos últimos 20 anos. Eu sou a princesa Disney dessa franquia", pontuou.

Apesar de ser a protagonista do título, Ellen Pompeo decidiu deixar o elenco fixo após 19 temporadas, mas, retornou como a médica Meredith para participações nos anos seguintes. Atualmente, a série conta com 21 temporadas e a 22ª está em produção.

Leia Também: Últimos momentos de Matthew Perry são expostos em nova série documental