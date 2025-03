Anitta cancela apresentação do Coachella por 'razões pessoais inesperadas'

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta não vai mais se apresentar no festival Coachella nos dias 12 e 19 de abril. Apesar de não entrar no mérito dos motivos, afirmou por meio das redes sociais que o cancelamento acontece por motivos pessoais.

"Eu estava muito ansiosa para estar no Coachella este ano, mas devido a razões pessoais inesperadas, não poderei me apresentar. Sou extremamente grata ao festival pelo convite, pela compreensão e pelo apoio contínuo. Espero ter a oportunidade de me juntar a vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos", contou no X.

Em novembro do ano passado, o festival de música mais importante dos Estados Unidos anunciou a programação da edição 2025. Entre as atrações estavam Anitta e Alok.

O evento ocorre em abril, nos dias 11, 12, 13, e na semana seguinte, nos dias 18, 19 e 20. A programação se repete nas duas semanas.

Quem encabeça o festival nos dias 11 e 18 é a cantora Lady Gaga, que até lá deve soltar seu novo disco, puxado pela música "Disease". Além dela, cantam a rapper Missy Elliott, Tyla, do hit "Water", e o DJ brasileiro Vintage Culture.

A banda Green Day lidera a programação nos dias 12 e 19. Nas mesmas datas se apresentam Charli XCX, que explodiu com o disco "Brat", e Alok.

Anitta já fez show no Coachella, há dois anos, quando se vestiu de verde e amarelo para levar funk ao palco do festival.