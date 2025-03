Atriz da série 'The Last of Us' revela diagnóstico de autismo

© Photo by Tibrina Hobson/Getty Images

A atriz Bella Ramsey, conhecida mundialmente por interpretar Ellie na série de sucesso da HBO, "The Last of Us", revelou em entrevista à revista British Vogue que foi diagnosticada com autismo durante as gravações da primeira temporada da produção.

Aos 21 anos, Bella descreveu o momento em que soube da condição como “libertador”, explicando que finalmente pôde compreender melhor a forma como enxerga o mundo. Segundo a atriz, o diagnóstico veio após um membro da equipe de produção, que tem uma filha autista, sugerir que ela poderia ter o transtorno.

“Saber do diagnóstico me permite andar pelo mundo com mais leveza em relação a mim mesma e acalma a angústia de não conseguir realizar tarefas simples do dia a dia que todo mundo parece dar conta”, afirmou Bella.

