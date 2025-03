Anitta cancela show no Coachella 2025 por "motivos pessoais"

Anitta anunciou nesta sexta-feira, 21 de março, que não irá se apresentar no Coachella deste ano.

A artista revelou na rede social X que cancelou os shows previstos para os dias 12 e 19 de abril por "motivos pessoais".

"Estou verdadeiramente grata ao festival pelo convite, pela compreensão e pelo apoio contínuo. Espero ter a oportunidade de me juntar a todos vocês no futuro para compartilharmos esse momento.

I was really looking forward to being at Coachella this year, but due to unexpected personal reasons, I won’t be able to perform. I’m truly grateful to the festival for the invitation, their understanding, and continued support.