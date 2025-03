Osmar Prado chora ao lembrar de cena que gravou em 'Renascer'

© Reprodução / YouTube

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Osmar Prado, 77, foi o convidado de hoje no É de Casa, da TV Globo e se emocionou ao lembrar da amizade com Benedito Ruy Barbosa e do seu personagem Tião Galinha, na primeira versão de Renascer.

O ator chorou ao falar da relação com o autor de novelas e o personagem da novela. "Nós conversávamos ao telefone sobre o Tião e, muitas vezes, o Benedito...É difícil falar sobre isso. O autor, quer dizer, o criador Benedito..."

Osmar Prado precisou parar de falar por alguns segundos e, ao retomar sua fala, contou como ele e Benedito construíram o personagem. "Vou falar. Nós emocionávamos: autor e intérprete. Benedito descrevia a cena, veja como você gosta [...] Tião é um drama da maioria do povo brasileiro que é mantido na pobreza e na ignorância e busca artifícios próximos da loucura para poder sair da miséria."

Tião é a descrição da realidade desse povo. Um ator que vê orgulho de poder representar um pouco dessa dor. Osmar Prado

O artista ainda agradeceu por fazer um personagem icônico. "Eu acho que ser ator é ter o privilégio de ter feito esses personagens. Eu me considero consagrado e feliz, mas não perdi ainda o entusiasmo de ser ator."

Hoje eu tenho essa imagem e jamais mexeria em qualquer detalhe do meu rosto porque essa é a minha máscara social que eu uso e está a serviço da criação desses personagens. Osmar Prado

