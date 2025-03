Rafa Diniz, cantor de 22 anos, morre afogado no Rio São Francisco

© Reprodução / Instagram

O cantor Rafa Diniz, de 22 anos, morreu na sexta-feira (21) ao se afogar no Rio São Francisco, na Ilha do Fogo, entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Segundo a polícia, o artista estava no local para estudar o cenário onde gravaria seu novo EP visual, "Resenha na Ilha", marcado para o domingo (23). Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

De acordo com o produtor Jhonny Silva, Rafa Diniz saltou da pilastra da Ponte Presidente Dutra e conseguiu retornar à estrutura na primeira tentativa. Ao tentar repetir o salto, foi surpreendido por uma correnteza que o impediu de nadar de volta. "A correnteza estava prendendo ele. Quando a gente chegou lá embaixo, ele já tinha sumido. Foi encontrado depois da chegada dos bombeiros", relatou o produtor.

Rafa Diniz, que iniciou a carreira musical há três anos e tinha sete discos lançados, deixa esposa e duas filhas. O velório será realizado neste sábado (22), às 15h, na casa do artista em Petrolina. O sepultamento ocorrerá no domingo (23), às 9h, no Cemitério Campo das Flores. O último post do cantor, que anunciava a gravação do DVD na Ilha do Fogo, recebeu diversas mensagens de luto e apoio de fãs.

Leia Também: Maíra Cardi revela se vai sustentar o filho e a nora após casamento