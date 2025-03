Brad Pitt e Tom Cruise disputam Mikey Madison, vencedora de Oscar por 'Anora'; entenda

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tom Cruise e Brad Pitt, galãs de Hollywood e figuras poderosas da indústria cinematográfica norte-americana, vêm travando uma disputa por Mikey Madison, 25. O interesse dos dois pela vencedora do Oscar de melhor atriz, conquistado no mês passado, seria puramente profissional.

A protagonista de "Anora", de acordo com a revista InTouch Weekly, é tudo o que os atores -que também são produtores-, querem ter no elenco de seus próximos filmes. A publicação afirma que os dois a parabenizaram pessoalmente e já teriam entrado em contato com os seus empresários para fazer propostas de trabalho.

"É a garota do momento", afirma a revista, que vai além: "Há uma grande disputa sobre quem vai contratá-la para seu próximo filme e o Tom e o Brad estão na liderança".

Pitt contracenou com Mikey em 'Era Uma Vez em Hollywood' (2019), e estaria "ansioso" para que a atriz assine com sua produtora, a Plan B. Ele e Cruise não são exatamente grandes amigos, ainda segundo a revista. Eles trabalharam juntos uma única vez, em 'Entrevista com o Vampiro' (1994), e teriam se desentendido nos bastidores.

Tom Cruise corre por fora, mas estaria "empolgado e empenhado" em firmar uma parceria com Mikey, por estar sempre em busca de grandes talentos e nomes que tragam audiência e repercussão para seus filmes. "Ele a considera 'pacote completo'", afirma a publicação.