Blake Lively e Ryan Reynolds não marcarão presença no Met Gala

© Jamie McCarthy/Getty Images

Blake Lively e Ryan Reynolds provavelmente não comparecerão à edição deste ano do Met Gala.

Uma fonte próxima ao casal revelou ao TMZ que a decisão não está relacionada à batalha legal que a atriz enfrenta com Justin Baldoni.

De acordo com a fonte, a escolha foi feita antes mesmo de toda a polêmica começar.

Embora Blake Lively sempre chame atenção com seus looks deslumbrantes no tapete vermelho do evento, que este ano acontece em 5 de maio, o casal não tem o hábito de comparecer todos os anos.

Aliás, no ano passado eles também não participaram. O que ainda não está claro é o motivo pelo qual decidiram ficar de fora novamente nesta edição.

