Filha de Donald Trump treina jiu-jítsu com o cunhado de Gisele Bündchen

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivanka postou vídeo em ação no tatame com Guilherme Valente, irmão de Joaquim, namorado e pai do filho recém-nascido da modelo

Ivanka Trump, 43, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou em suas redes sociais um vídeo em que mostra parte de um treinamento de jiu-jítsu na academia Valente Brothers, em Miami. Ela aparece em ação com Guilherme Valente, irmão de Joaquim –namorado de Gisele Bündchen e pai do filho recém-nascido da brasileira. Joaquim também é instrutor de tiro.

Ivanka usa a faixa azul, estágio de transição entre a faixa branca e a faixa roxa, e sua cor indica que o lutador já tem o conhecimento básico das técnicas do jiu-jítsu e começa a desenvolver uma compreensão maior de posições, estrangulamentos e chaves de articulação. Gisele está um grau acima: é faixa roxa.

A "primeira-filha" escreveu uma legenda repleta de elogios ao esporte. "O jiu-jítsu é mais do que uma arte marcial. Enraizado em uma tradição antiga e refinado ao longo de gerações, ele oferece um caminho para a confiança física, clareza mental e equilíbrio emocional", afirmou, acrescentando outras qualidades à luta e aos seus praticantes.

Fundada no início dos anos 1990 pelos irmãos Pedro, Guilherme e Joaquim, a academia Valente Brothers é uma das referências internacionais em jiu-jítsu nos Estados Unidos e tem celebridades, estrelas do esporte e policiais do FBI entre seus alunos.