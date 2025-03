Deva Cassel, filha de Vincent Cassel e Monica Bellucci vira 'Garota de Ipanema'; saiba mais

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Passada a euforia inicial, os paparazzi que se espalham pelas praias do Rio já estão até acostumados a encontrar o ator francês Vincent Cassel e sua filha Deva dando seus mergulhos e pegando um sol em Ipanema. Os dois viraram habitués de um trecho da praia, próximo ao Arpoador.

Mas é a presença de Deva que chama mais a atenção –Cassel já é "de casa". Vive no Rio, literalmente: ele tem uma casa na cidade, mora na zona sul, frequentava os bares do Baixo Gávea e costumava andar de mototáxi pela região há mais de uma década, antes de virar moda.

E Deva? Ela vem de vez em quando passar umas temporadas com o pai, o astro de "Cisne Negro", e agora parece que resolveu aproveitar o calorão do Brasil ao máximo na praia. Parece estar se divertindo. "Água de coco e cabelo salgado", postou ela, na legenda de uma foto recente, pertinho do mar.

Sua mãe é a atriz e musa do cinema italiano Monica Bellucci, e o DNA ali foi poderoso: Deva, 20 anos, está a cara da mãe e já trilha os mesmos rumos na carreira. Apesar da pouca idade, já é dona de um currículo respeitável no mundo fashion.

Ela estreou como modelo aos 14 anos numa campanha para uma fragrância da Dolce & Gabbana, da qual sua mãe é embaixadora desde 1988. A modelo e a marca mantêm uma parceria de anos, e sua ascensão na moda veio rapidamente.

Deva é mais jovem embaixadora da história da Cartier. Também representa a Dior em eventos e desfiles internacionais e foi capa da edição de 60º aniversário da Vogue Itália, em setembro de 2024.

Nascida em Roma, em 2004, ela foi criada entre França, Itália e Brasil e é fluente em cinco idiomas. É atriz e fez sua estreia na atuação no filme independente de 2023 "The Beautiful Summer". Em 2024 foi o Tédio na dublagem italiana do filme "Divertidamente 2", e está com uma série na Netflix, "O Leopardo", engatilhada para estrear no Brasil –a data ainda não foi definida.

A atriz e modelo tem três irmãos: Léonie, 14 (também do casamento de Cassel e Bellucci), Amazonie, 6, filha do ator com a modelo francesa Tina Kunake, e Caetano, nascido há 2 meses da atual relação de Cassel, com Narah Batista, que também vem passando tardes e tardes na praia de Ipanema com o marido e a enteada.

Leia Também: Filha de Donald Trump treina jiu-jítsu com o cunhado de Gisele Bündchen