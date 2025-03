Cantor Netinho é diagnosticado com câncer

© Leo Marinho/ AgNews

O cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático após ser internado no Hospital Aliança, em Salvador, no final de fevereiro. O boletim médico, divulgado no site oficial do artista, informou que ele está em acompanhamento onco-hematológico sob os cuidados da médica Glória Bonfim. Após o diagnóstico, Netinho recebeu alta na sexta-feira (21) e segue em tratamento com suporte especializado.

Durante a internação, o cantor relatou que o motivo inicial foi uma investigação detalhada das dores nas costas e dificuldade para andar, associadas a um histórico de saúde delicado. Em 2013, Netinho enfrentou complicações graves no fígado, passou por três cirurgias cerebrais e depende atualmente de uma válvula cerebral. A internação resultou no cancelamento de todos os compromissos que ele tinha agendado para o Carnaval de 2025.

Netinho, conhecido por sucessos como Milla e A Vida é Festa, havia anunciado anteriormente que não participaria da folia em Salvador, criticando a mudança musical da festa. Apesar disso, a ausência forçada devido aos problemas de saúde marca um novo desafio na trajetória do artista, que segue em tratamento e busca recuperação.

