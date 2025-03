Musa do OnlyFans que estava sumida é achada com pernas e colunas quebradas

© Reproduçãot - Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A musa do OnlyFans Maria Kovalchuk, 20, natural da Ucrânia, foi encontrada gravemente ferida em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após passar vários dias desaparecida.

Kovalchuk foi encontrada à beira de uma estrada em Dubai na última quarta-feira (19). Ela estava desaparecida desde o dia 9 de março, quando seus familiares acionaram as autoridades. As informações são da revista US Weekly.

Ucraniana foi localizada com fraturas nas pernas e na coluna. Ela foi hospitalizada e submetida a pelo menos três cirurgias, mas seu estado de saúde ainda é considerado delicado, conforme a mãe da jovem relatou à imprensa internacional.

Maria Kovalchuk desapareceu após ter sido convidada para uma festa. A jovem teria recebido o convite de dois homens que se apresentaram como representantes da indústria da moda. Ela contou para a mãe e amigos que iria para a suposta festa, mas sumiu, até ser encontrada ferida.

Jovem estava sem os documentos pessoais e sem telefone. Até o momento,

Maria não consegue se comunicar e os investigadores aguardam por sua recuperação para que ela possa explicar o que aconteceu.

Principal suspeita dos investigadores é que a ucraniana tenha sido vítima de uma rede de exploração sexual. Segundo o jornal The Sun, ela teria sido levada para uma festa sexual em que mulheres são forçadas a atos degradantes.

