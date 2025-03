Começa o julgamento de Gerard Depardieu por abuso sexual em Paris

© Getty

O ator francês Gerard Depardieu, conhecido por seus mais de 200 filmes e séries, enfrenta julgamento em Paris por suposto abuso sexual de duas mulheres durante as filmagens de um filme em 2021. Este é o primeiro caso a chegar ao tribunal, em meio a acusações de comportamento inapropriado por cerca de 20 mulheres.

O julgamento, que começou nesta segunda-feira, coloca Depardieu como a figura de maior destaque a ser julgada no contexto do movimento #MeToo no cinema francês. As acusações referem-se a agressões sexuais durante as filmagens de "Les Volets Verts" ("The Green Shutters"), do diretor Jean Becker.

Anouk Grinberg, atriz que participou do filme, expressou apoio às duas acusadoras - uma figurinista de 54 anos e uma assistente de direção de 34 anos - alegando que Depardieu fazia "comentários obscenos" constantemente. "Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, eles sabem que estão contratando um abusador", afirmou Grinberg à AFP.

O julgamento, inicialmente marcado para outubro, foi adiado devido à saúde debilitada do ator, que passou por uma ponte de safena quádrupla e sofre de diabetes. No entanto, um especialista médico o considerou apto a comparecer ao tribunal, embora com restrições de horário e pausas frequentes. Depardieu nega todas as acusações.

Uma das acusadoras relatou agressão sexual, assédio e insultos sexistas durante as filmagens, detalhando um episódio em que Depardieu a agarrou e fez comentários obscenos. O advogado da assistente de direção expressou preocupação sobre como a defesa de Depardieu tratará as partes civis.

Além deste caso, Depardieu enfrenta outras acusações, incluindo estupro e agressão sexual, negadas pelo ator. Várias queixas foram arquivadas por questões formais. O ator, conhecido por seu comportamento controverso, já se envolveu em brigas, dirigiu embriagado e urinou em um avião.

