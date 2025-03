Grimes revela diagnóstico de autismo e TDAH

A artista Grimes, ex-mulher de Elon Musk, foi diagnosticada com autismo e Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH).

A cantora compartilhou a notícia em sua rede social X no último domingo, 23 de março, após levantar questões sobre "contas de saúde mental" que ela considera serem "riscos de informação".

"Sinto que, se soubesse disso quando era criança, teria trabalhado muito menos. Muitas das obsessões e motivações estranhas que eu tinha seriam vistas como patológicas, e eu poderia ter descartado certas coisas que eram muito difíceis para mim, mas estou feliz por tê-las superado", disse Grimes.

Ela também alertou sobre o perigo das pessoas se autodiagnosticarem com esse transtorno.

Recorde-se que a artista tem três filhos com Elon Musk: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno Mechanicus.

I have to say, there's this subculture of I guess "mental health" accounts that I actually think are like, extreme infohazards.



Got diagnosed w adhd/ autism this year and realized I'm prob dyslexic which is why I can't spell at all without spellcheck - I feel like, had we… https://t.co/2zzT91z0QJ