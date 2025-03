Jennifer Lopez e filha Emme marcam presença na estreia de Othello; veja

© Getty Images

Jennifer Lopez marcou presença na estreia do espetáculo Othello na Broadway, neste domingo, 23 de março, e foi acompanhada por Emme, sua filha com o ex-marido Marc Anthony.

Para o evento, mãe e filha optaram por looks escuros. Jennifer usou uma saia e blusa cropped com brilho, combinando com um casaco de pele, enquanto Emme escolheu um terno preto e branco com riscas e uma gravata.

Vale lembrar que Emme, de 15 anos, se identifica como pessoa não binária. Jennifer Lopez também é mãe de Max, de 17 anos.

Veja as imagens da estreia na galeria.

