Elogiado ou xingado, vou continuar polêmico como sempre, diz Galvão Bueno na volta à Band

© <p>TV Globo/Mauricio Fidalgo</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Galvão sempre será Galvão. É isso que ele promete em sua volta à Band após 43 anos. Ele estreia no próximo domingo (31), às 22h30, no comando de Galvão e Amigos, uma atração com debates sobre futebol.

"Meu mundo está aqui, é a TV. Elogiado ou xingado, vou continuar polêmico como sempre fui", adianta ele em conversa com a imprensa na sede da emissora, no Morumbi, na manhã desta segunda-feira (24).

Velhos conhecidos estarão ao lado do narrador na atração, entre eles Mauro Naves, Casagrande e o ex-jogador Paulo Roberto Falcão.

Logo na estreia, Ronaldo Fenômeno será o convidado especial, outro velho conhecido de Galvão Bueno.

A atração seguirá os mesmos moldes do Bem, Amigos!, que fez sucesso por 20 anos nas noites de segunda-feira no SporTV. Ele revela que a ideia era usar o mesmo nome, mas "a Globo não deixou".

"Além do programa, farei participações no Jornal da Band. Não vou ficar sem dar pitaco na Fórmula 1, né? Afastei a possibilidade de narrar, mas vou aparecer de vez em quando. E tem outros projetos sendo analisados para o futuro", adianta o narrador.

Desde a Copa de 2022, Galvão, afirmou que não narraria mais na TV, mas admite que sente saudades do ofício. "Faz falta gritar um golzinho. Agora, quando vai ser, a casa é que tem que arrumar umas coisas boas", diz ele sobre a possibilidade (e a torcida) de o canal adquirir os direitos de transmissão de alguns campeonatos.

AMIGOS AO LADO

Mauro Naves conta que já estava começando a desacelerar a carreira quando recebeu convites de Galvão Bueno. Ele estava na ESPN e deixou o canal, primeiro para ir para o Prime Video e depois para a Band.

"Saí de um emprego para pegar dois. Queria trabalhar menos. Perdia aniversários, casamentos. Estava começando a pisar no freio, e o Galvão me acelerou. Ele tem muito gás", brinca.

Casagrande, que trabalhou com Galvão por 25 anos, diz estar feliz com a volta à TV aberta.

"Gosto de sentir a energia de quem gosta de mim. Se fiquei 25 anos na Globo, foi muito porque fiz parte dessa equipe. Vai ser divertido, mas também polêmico, pois nós nem sempre concordaremos", ressalta.