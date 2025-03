Grupo de K-pop anuncia pausa na carreira por motivos 'mentais e emocionais'

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O grupo feminino de K-pop NewJeans surpreendeu os fãs ao anunciar uma pausa na carreira neste domingo (23). Hanni (Pham Ngoc Han), Haerin (Kang Haerin), Minji (Kim Minji), Hyein (Lee Hye-in) e Danielle (Danielle Marsh) alegam que a suspensão da agenda se deve a motivos "mentais e emocionais" por conta de um problema que enfrentam com a gravadora Ador.

"Por mais fortes que estejamos tentando ser, isso está honestamente nos afetando mental e emocionalmente", afirmou Danni, uma das cantoras. Já Hanni explicou que a decisão do grupo de "pausar todas as atividades" não foi fácil. "Acreditamos que isso é algo que precisamos fazer", completou.

Em novembro, o NewJeans realizou uma coletiva de imprensa na qual as integrantes anunciaram que estavam rescindindo seu contrato com a Ador, acusando a gravadora de "manipulação", "maus-tratos", "comunicação deliberadamente equivocada" e assédio no local de trabalho.

A Ador contestou as alegações e afirmou que o grupo permanecia sob contrato. A gravadora entrou com um processo contra o NewJeans e solicitou uma liminar judicial para impedir que o grupo assinasse contratos publicitários. "Nós lamentamos que esse assunto tenha chegado aos tribuinais e acreditamos que boa parte do que foi constatado pelas membros do NewJeans tenha se originado de um mal-entendido" disse a empresa.

Na mesma época, o quinteto alegou ter "perdido completamente a confiança" na Ador e acrescentou: "Acreditamos que venceremos essa batalha contra a Hybe e a Ador".

Em fevereiro, o grupo anunciou uma nova identidade: NJZ. O nome surgiu diante da disputa legal do grupo contra a Ador, subsidiária de sua antiga empresa Hybe, que agencia também os grupos Seventeen, Enhypen e BTS. Uma audiência liminar sobre o caso está marcada para abril.