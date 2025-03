Xuxa diz não ter partido e relembra polêmica com Bolsonaro

© <p>TV Globo/Marcos Rosa</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel causou polêmica ao comentar um episódio envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi durante uma aparição no SBT no domingo (23), quando foi homenageada no Programa Silvio Santos.

Sem citar nominalmente o ex-presidente, ela relembrou uma fala de Bolsonaro durante uma entrevista dada em 2022, quando era candidato à reeleição. Na época, ele contou que andava de moto por uma comunidade em Brasília quando viu três meninas, com idades entre 14 e 15 anos.

"Pintou um clima, voltei. 'Posso entrar na sua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. Para quê? Ganhar a vida", relatou Bolsonaro na ocasião.

No SBT, Xuxa recordou o episódio ao ser perguntada sobre política, assunto sobre o qual disse não gostar de falar pela apresentadora Patricia Abravanel. "Não sou de nenhum partido nem de nenhum lado, mas quando vejo alguém falando que olhou para uma criança de 13, 14 anos e diz 'pintou um clima'... Aí dá vontade de pegar e dar um soco", afirmou.

Xuxa também deu sua opinião sobre o número cada vez maior de artistas entrando na política. "Não embarcaria nessa onda de cantores e apresentadores querendo ser presidente, porque nunca foi a minha intenção", disse.

"Quero fazer a política da criança sem precisar entrar na política formal, que, na verdade, já é algo que faço e gosto de fazer", prosseguiu. "Mas queria defender mais e continuar lutando pelos direitos das crianças."

