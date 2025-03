Trump chama George Clooney de 'estrela de segunda categoria' e 'fracassado'

© <p>Getty Images </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o ator vencedor do Oscar George Clooney, 63, de "fracassado" e "estrela de cinema de segunda categoria" em uma declaração em sua rede social, Truth.

Os xingamentos acontecem após o astro de Hollywood fazer críticas públicas ao comando do presidente, sobretudo ao fato de ele supostamente intimidar jornalistas.

Ao programa de TV 60 minutes, Clooney falou sobre sua versão teatral do filme "Boa noite e Boa Sorte" e acabou se referindo ao atual governo americano.

"O conflito entre o governo e a imprensa é um conflito de época", disse ele ao se referir ao que ocorre no Los Angeles Times e no Washington Post, cujos proprietários impediram a equipe editorial de tomar partido em nome do jornal.

"Quando os outros três poderes (o executivo, o legislativo e o judiciário) falham conosco, a imprensa deve ter sucesso. Os governos não gostam da liberdade de imprensa", comentou. "E isso vale se você for conservador ou liberal ou qualquer lado em que esteja. Eles não gostam da imprensa", disse o ator.

Para Trump, a entrevista foi "totalmente exagerada". "Por que o agora altamente desacreditado 60 Minutes estaria fazendo uma 'matéria de propaganda enganosa' sobre George Clooney, um 'astro' de cinema de segunda categoria e comentarista político fracassado?", começou na rede social.

"E agora George Clooney de novo? Seu agente de imprensa deveria estar ganhando uma fortuna", concluiu o presidente americano.

