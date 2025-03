Jennifer Coolidge diz que 'The White Lotus' melhorou sua vida amorosa

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Intérprete da icônica Tanya McQuoid das temporadas 1 e 2 de "The White Lotus", Jennifer Coolidge, 63, ainda está colhendo os frutos do trabalho.

Em entrevista à Variety, a atriz disse que sua vida amorosa teve um "boom" após a série. "Mesmo que minha personagem seja uma doida, caras bonitinhos têm me chamado para sair", comemorou.

Antes da série, um dos papéis mais marcantes de Jennifer havia sido a sensual Mãe do Stifler em "American Pie" (1999). Segundo ela, o filme a alçou a uma posição de sex symbol e rendeu flertes -principalmente com homens mais jovens- por um bom tempo.

Em uma entrevista do ano passado, ela brincou sobre a "prosperidade" que o papel lhe trouxe na área amorosa.

"Eu falei brincando que graças àquele papel consegui transar com uns 200 homens", riu Jennifer. "A gente não pode mais brincar com as coisas. Eu adoraria dizer que é verdade, mas foi exagero", se justificou.

A excêntrica Tanya, no entanto, colocou a atriz de volta no jogo. "'White Lotus' aumentou meu passe", divertiu-se.

Leia Também: Influencer Mariana Sampaio revela ser perseguida há três anos por mulher