Trump chama George Clooney de "fracassado" após críticas ao governo

© <p>Getty Images </p>

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disparou contra o ator vencedor do Oscar, George Clooney, chamando-o de "fracassado" e "estrela de cinema de segunda categoria". A crítica foi feita em sua rede social, Truth, após o astro de Hollywood expressar publicamente suas opiniões sobre o governo de Trump.

Em uma entrevista ao programa de TV "60 Minutes", Clooney criticou o comportamento do presidente, especialmente a alegação de que Trump estaria intimidando jornalistas. Durante a conversa, Clooney, que estava promovendo sua versão teatral do filme "Boa noite e Boa Sorte", comentou sobre o atual conflito entre o governo e a imprensa.

"O conflito entre o governo e a imprensa é um conflito de época", afirmou Clooney, citando exemplos do Los Angeles Times e do Washington Post, que, segundo ele, proibiram suas equipes editoriais de se posicionarem politicamente. "Quando os outros três poderes falham conosco, a imprensa deve ser a última linha de defesa. E os governos não gostam da liberdade de imprensa, não importa se você é conservador ou liberal", completou o ator.

Trump, por sua vez, reagiu à entrevista dizendo que a reportagem era "totalmente exagerada". "Por que o já desacreditado '60 Minutes' estaria fazendo uma 'matéria de propaganda enganosa' sobre George Clooney, um 'astro' de cinema de segunda categoria e comentarista político fracassado?", escreveu Trump em sua rede social. Ele ainda alfinetou Clooney, afirmando: "E agora George Clooney de novo? Seu agente de imprensa deveria estar ganhando uma fortuna."

Leia Também: Mariah Carey vence caso de plágio em All I Want For Christmas Is You