Gisele Bündchen e Joaquim Valente fotografados em momento de 'paixão'

Gisele Bündchen e Joaquim Valente foram flagrados aproveitando um passeio romântico de barco em Miami no último domingo. A modelo de 44 anos e o instrutor de jiu-jitsu de 37 passaram um tempo a sós após a chegada do primeiro filho do casal.

De acordo com o Daily Mail, os dois almoçaram juntos antes de trocarem carinhos, incluindo um beijo apaixonado, que foi registrado pelos paparazzi. As imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais.

Além do bebê recém-nascido, fruto de sua relação com Valente, Gisele é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, do casamento anterior com o ex-jogador de futebol Tom Brady.

