Bruce Willis é flagrado em público após celebrar 70 anos; veja

Bruce Willis foi visto em Los Angeles no último domingo, após celebrar seu 70º aniversário e 16 anos de casamento com Emma Heming. O ator apareceu em um estilo mais descontraído, usando um boné bege, e estava sentado ao lado do banco do motorista, conforme mostram as imagens divulgadas pelo Daily Mail e que circulam nas redes sociais.

O ator se afastou da carreira de atuação após ser diagnosticado com afasia em 2022. Em 2023, recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, condição que tem impactado sua vida nos últimos anos.

