Mini Harry! Filho de Meghan Markle chama atenção com cabelo ruivo

Desde o seu retorno ao Instagram no início deste ano, Meghan Markle tem compartilhado momentos de sua vida familiar e profissional com seus seguidores.

Nesta semana, a duquesa de Sussex postou uma foto encantadora na qual aparece com seus dois filhos: o príncipe Archie, de cinco anos, e a princesa Lilibet, de três, em sua casa na Califórnia. Na imagem, Archie chamou a atenção com sua personalidade travessa e o cabelo ruivo, que, segundo os fãs, é uma clara herança do pai, o príncipe Harry.

Houve mesmo quem comentasse que o menino era a versão mini do pai.

